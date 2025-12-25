年内いっぱいで「コールドスリープ」する３人組音楽ユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが、２７日にＮＨＫ総合のアニメ「不滅のあなたへＳｅａｓｏｎ３」（土曜・後１１時４５分）主題歌「ふめつのあなた」を配信リリースすることが２５日、決まった。同曲は、主題歌の世界観とリンクした中田ヤスタカ氏の書き下ろした新曲。Ｐｅｒｆｕｍｅらしい、エレクトロサウンドに優しく包まれるようなミディアムナンバーに仕上がった。