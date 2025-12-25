２２日、福建潯興拉鏈科技のスマート化立体倉庫。（晋江＝新華社記者／許芸潁）【新華社晋江12月25日】中国福建省にある晋江という都市の名を耳にしたことがなくても、多くの人がおそらく、ここで作られた製品を毎日使っている。晋江市の貿易額は安定した増加を続け、繊維製品や靴、衣料品などの中核製品の輸出比率は業界上位を維持している。「晋江製造」（MadeinJinjiang）は世界の100以上の国・地域に進出している。晋