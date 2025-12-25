シンガー・ソングライターの優里が２５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに動画を新規投稿。クリスマスイブに救急車で緊急搬送されたことを明かした。「救急車でクリスマスイブを迎えました」と題した動画で、「クリスマス、クリスマスマスイブに僕が何をしていたかというと、救急車に乗ってダウンしてました」と説明。沖縄での公演が１つ終わり、打ち上げで生牡蠣を１個食べたところ「それがばっちし当たって」。嘔吐などで「人生