ヨドコウは２４日、サッカーＪ１・Ｃ大阪とのトップパートナー契約を更新したことを発表。その一方、Ｃ大阪の本拠地で、２０２６年３月末に満期を迎える長居球技場の「ヨドコウ桜スタジアム」のネーミングライツ契約については、契約更新を断念したとした。同社のリリースによると、呼称の継続を希望して協議を重ねたが、契約金の高騰など諸条件で折り合いがつかなかったという。同球技場は施設命名権により、２０１０年から１８