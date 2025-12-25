ソフトバンクの牧原大成（３３）が２５日、福岡市内の球団事務所で契約更改に臨み、５０００万アップの年俸１億５０００万円プラス出来高払いでサインした。来季が年俸変動制の３年契約の最終年。牧原大は「来年頑張るだけ」と改めて気合を入れた。プロ１５年目の今季は自己最多となる１２５試合に出場し、初の規定打席に到達。打率３割４厘、５本塁打、４９打点の成績で育成出身として初の首位打者に輝くと、ベストナイン、ゴ