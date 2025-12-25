オリックス・曽谷龍平投手が自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「私事ではございますが、先日入籍いたしました。守るものが増え、より一層責任と覚悟を持って野球に取り組んでいきます。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と丁寧な言葉で報告。来季の飛躍を誓った。お相手は同じ奈良出身で、同学年の一般女性。４年の交際期間を経て２２日に、２人で婚姻届を提出していた。曽谷は白鴎大から２２