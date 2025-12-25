悠真さんからプロポーズされたひなさんは幸せいっぱいのようですね。でも、彼の態度に違和感を覚えるも、“スマホを見ること”はプライドが許さず、女の勘をスルーしてしまい…。憧れの結婚式場も見学して、再び幸せに浸っていた時に届いたのは、「悠真の妻」と名乗る人からのメッセージ!?＞＞【まんが】私にプロポーズした彼は既婚者でした