「ボクシング・１２回戦」（２７日、リヤド）サウジアラビアで開催される世界戦興行の大会前会見が２５日、リヤドの特設会場で行われた。セミファイナルで、スーパーバンタム級での初戦に臨む世界３階級制覇王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は、ＷＢＣ同級９位セバスチャン・ヘルナンデス（２５）＝メキシコ＝との一戦に向けて「しっかり準備してきた。２７日に発揮する準備はできている」と静かに闘志を燃やし、「あとは体重