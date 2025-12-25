Photo: 富沢ビル うわ、今日現金持ってない…。あまりにもキャッシュレス生活に慣れてしまったせいで、こんな状況を経験した方もいるのでは？だったらクレジットカードと札と小銭を一緒くたに持ってしまえばいい。その発想をスタイリッシュに実現できるのが「ANAheim Money Card」（税込1,320円）です。手のひらサイズだから持ち運びも便利ですよ。クールな「記号的文字×ビビッドカラー」