Fediverseでも用いられるオープン標準の通信プロトコルの1つである「Matrix」が、どんな2025年だったかを振り返った記事を公開しています。Matrix.org - The 2025 Matrix Holiday Specialhttps://matrix.org/blog/2025/12/24/matrix-holiday-special/Matrixのマシュー・ホジソン氏とアマンディーヌ・ル・パプ氏はMatrixの2025年を「成熟した年だった」と振り返っています。2025年10月にフランス・ストラスブールで開催された「The