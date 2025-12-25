中国国防部の張暁剛報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月25日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官（大校＝上級大佐）は25日の記者会見で、日本の防衛省の報告書が中国の国防費や日本周辺の活動を指摘したことや、高市早苗首相の原子力潜水艦保有発言、首相官邸高官の核兵器保有発言などを巡り、平和を愛するすべての国と人々に対し、日本の右翼勢力による軍国主義の復活を阻止するよう呼びかけた。張氏