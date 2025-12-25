日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」4時間スペシャルが25日、放送され、人気企画「ゴチ26」の最終戦で、ナインティナイン矢部浩之（54）が“クビ”となった。最終戦前のクビ圏外から脱落者が出る波乱の展開となった。この日は1年間通して戦ってきた最終戦の模様が放送され、終盤のみ生放送でクビメンバーを発表。クビ人数は今年もルーレットで1〜3人までの範囲で、3人に決定。戦前までは白石麻衣、高橋文哉