女性３人組メタルダンスユニット・ＢＡＢＹＭＥＴＡＬの結成１５周年を記念したポップアップストア「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬＦＩＲＳＴＥＶＥＲＰＯＰ―ＵＰＩＮＴＯＫＹＯ」が、来年１月７日に東京・ＳＨＩＢＵＹＡＴＳＵＴＡＹＡ１階で開催されること２５日、分かった。これまで英ロンドン、米ロサンゼルスで実施。日本では初出店となる。限定アイテムの販売も予定で、商品ラインアップと詳細は後日発表される。ポ