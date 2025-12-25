?お騒がせ女子プロレスラー?ことウナギ・サヤカ（３９）が、２８日に現役を引退するセンダイガールズの優宇（３４）に惜別のメッセージを送った。今年８月から７か月連続で自主興行を開催するウナギは、第５弾となった２５日新宿フェイス大会で優宇と最初で最後のシングルマッチで激突した。東京女子プロレス時代練習生の頃にお世話になっていた先輩であり、２０２２年１０月にギャン期に入ってからは厳しい先輩だっただけに優