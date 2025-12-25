韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「김치냉장고（キムチネンジャンゴ）」の意味は？「김치냉장고（キムチネンジャンゴ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、キムチのための家電製品です。「김치냉장고（キムチネンジャンゴ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知