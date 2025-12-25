東京五輪柔道女子52キロ級金メダリストの阿部詩（25＝パーク24）が25日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスにちなんだコスプレ姿が反響を呼んでいる。阿部は「MerryChristmas」とつづり、クリスマスツリーの着ぐるみを着て笑顔の写真を投稿。ファンからは「可愛って」「なにそれ可愛すぎてキュン死」「こんなん似合う人いるんだ」「詩ちゃん可愛いがすぎますて」などと、「可愛い」の声が殺到した。