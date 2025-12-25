２５日のテレビ朝日「徹子の部屋」には、天海祐希と小日向文世がゲスト出演した。劇場版が控えるドラマ「緊急取調室」を支える２人が、かつての共演者で２０１８年に急逝した大杉漣さんの思い出を振り返った。天海が「（現場に）ずっといてくださってるように感じますね」と実感を語ると、大杉さんが２０００年に「徹子の部屋」に出演した際の過去映像がプレイバックされた。弾き語りで「白雪姫の毒リンゴ」を歌う当時４８歳