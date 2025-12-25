元俳優の前山剛久さん（34）が25日、「真叶（まなと）」という名前のXアカウントを開設した。前山剛久さんは12月、メンズラウンジで真叶という名前のホストとして働いていることを公表し、自身のXで「クリスマス出勤してます！」「素敵なクリスマスを過ごしましょう 」と来店を呼び掛けた。【写真】「クリスマス出勤してます！」サンタスタイルで来店を呼び掛けた前山剛久さん さらにトナカイの耳やサンタ帽の付いたカチュー