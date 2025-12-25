“着せ替え”感覚で楽しめる電動モデルスペインを拠点とするBBMモーターサイクルズは、新しい電動バイクプラットフォーム「Hiro（ヒロ）」を発表しました。このプラットフォームは、「ストリートファイター」「ロードスター」「カフェレーサー」「スクランブラー」という4つの異なる個性を持つモデルのベースとして開発されたものです。【画像】超カッコいい！ これがBMM「Hiro」です！ 画像で見る（14枚）“ヒロ”という名称