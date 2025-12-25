25日の夜、新潟市の10階建てのマンションで火事があり、1人が救急搬送されました。 火事があったのは、新潟市中央区西堀通3番町の10階建てのマンションです。警察と消防によりますと25日午後6時すぎ、マンションの住人から「布団が燃えている」と119番通報がありました。10階の部屋から出火し、火は約4時間後に消し止められました。火元の部屋には男女2人が暮らしていて、当時部屋にいた男性は、逃げて無事でした。 別の部屋