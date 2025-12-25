鹿児島西警察署によりますと、25日午後5時すぎ、鹿児島市西田3丁目の市道で、乗用車1台が横転しました。 乗用車は歩道上で横転していて、歩道に面した住宅の駐車スペースに停まっていた別の乗用車に接触したほか、住宅の外壁に傷がついたということです。 車を運転していた40代の男性に、けがはありませんでした。 現場は片側1車線の道路で、警察が事故の詳しい原因を調べています。 ・ ・ ・