日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）の人気企画「ゴチになります!26」の最終戦が25日に放送され、クビの人数が決定した。今年のクビ人数は最大で3名。最終戦は「大精算ルール」となり、1位を取ると通算の自腹金額がリセットされる。最終戦前までの自腹額は、第1位:増田貴久（27万6840円）第2位:せいや（33万5140円）第3位:岡村隆史（36万7412円）第4位:矢部浩之（46万2300円）第5位:白石麻衣（66万2700円）