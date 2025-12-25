「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）サウジアラビアで開催される世界戦興行の大会前会見が２５日、リヤドの特設会場で行われ、メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は、対戦相手のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝と初めて正面から対面した。一挙に４団体のベルトに触手を伸ばす新鋭に対し、「このベルトがメキシコに