代表初ゴールを挙げ、今年一年の成長を確かなものにした。U-22日本代表FW古谷柊介(東京国際大3年)は24日のIBARAKI Next Generation Cup2025準決勝・U-21関東大学選抜戦(○5-1)で2ゴール。「今年に入って代表活動など飛躍した一年にさせてもらった。そのなかでやっと結果を出すことができて、自分にとっても大きいものになった」と振り返った。年明けに行われるAFC U23アジアカップへのアピールとなるゴールを挙げた。ベンチス