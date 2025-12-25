アビスパ福岡は25日、FWサニブラウン・ハナン、DF池田樹雷人、MF松岡大起とJ1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。今季のJ1リーグで松岡は36試合1得点、サニブラウンは3試合1得点を記録し、池田は2試合に出場していた。