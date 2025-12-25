¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï25Æü¡¢DFµíß··ò¡¢MF»³ËÜÈ»Âç¡¢DFÂç¿¹½íÀ¸¤ÈJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ç»³ËÜ¤Ï38»î¹ç5ÆÀÅÀ¡¢Âç¿¹¤Ï38»î¹ç3ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¡¢µíß·¤Ï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£DFµíß··ò¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤â¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÇÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸Í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼