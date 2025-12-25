東京ヴェルディは25日、DF井上竜太、MF齋藤功佑、MF福田湧矢、MF平川怜の4選手と契約更新したことを発表した。今季のJ1リーグで齋藤は37試合1得点、福田は29試合1得点を記録し、平川は34試合、井上は1試合に出場していた。