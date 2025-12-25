【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Dish//が2026年4月1日にアルバム『aRange』をリリースすることが決定。4月23日からホールツアーを開催することも発表された。 ■100曲以上のデモのなかから、「今、届けたい楽曲」を厳選 約3年ぶり、6枚目のフルアルバムとなる本作は、メンバーそれぞれが制作してきた100曲以上のデモのなかから、「今、届けたい楽曲」を厳選。あらたに“アレンジ（Arrange）”