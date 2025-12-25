【ニューデリー＝青木佐知子】バングラデシュの主要政党バングラデシュ民族主義党（ＢＮＰ）のタリク・ラーマン党首代行が２５日、亡命先の英国から約１７年ぶりに帰国した。ＢＮＰは来年２月の総選挙で躍進が見込まれ、ラーマン氏は次期首相の有力候補とみられている。ラーマン氏はＢＮＰ党首のカレダ・ジア元首相の長男。ジア氏は病気療養中のため、ラーマン氏が総選挙を率いる見込みだ。ラーマン氏は首都ダッカで開いた集会