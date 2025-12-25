こんな可愛いデザイン、見逃すわけにはいかない！ 今回は “しまラー” の間で話題沸騰、店頭でも思わず手が伸びそうな【しまむら】の商品をピックアップ。「全方位可愛い」落書き風スウェットや、「開店アタックで捕獲」したというあったかアウターなど、魅力がぎゅっと詰まったラインナップ。デイリーに活躍して、着るだけで気分まで上がりそうな旬アイテムをお届けします。 遊び心溢れる落書き風スウェット