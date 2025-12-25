グラビアアイドル・山田あい(22)が23日、自身のインスタグラムを更新し、1st写真集「Ohaa～i」（ワニブックス）が発売されたことを報告した。 【写真】横からショット凹凸くっきりしすぎ！Iがあふれる山田あい 夕日のビーチで撮影する画像を掲載し「ハワイで撮影したのでハワイ感と、1st感を出しました」と説明。「最近見た目に落ち着きが出てきて、ギャル感が残っているのもまたレア」と旬の味わいがあることを