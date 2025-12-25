出張や旅行でホテルを利用後、帰宅途中で忘れ物に気付き、慌てて取りに戻った経験はありませんか。ホテルで忘れ物を見つけたときの対応や、ホテルで最も多い忘れ物について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。【動画あり】「えっ…すぐに処分！？」これがホテルで“最も多い忘れ物”です！公式TikTokアカウントでは「質問きてた 部屋への忘れ物ってどうなるの？」というタイトル