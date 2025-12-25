【北京共同】中国公安省は25日、インターネットや電話を用いた詐欺に関与した疑いのある952人の中国人がミャンマーから中国に送還されたと発表した。ミャンマー、タイの各当局と協力した成果としている。公安省によると今年、ミャンマー東部ミャワディで詐欺や賭博に関わった疑いのある計7600人以上の中国人が送還された。公安省は今後も詐欺グループの摘発に向けて国際協力を進めるとした。