日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」の4時間スペシャルが25日、放送され、女優小芝風花（28）が人気企画「ゴチ26」でクビとなり、涙した。この日は1年間通して戦ってきた最終戦の模様が放送され、終盤のみ生放送でクビメンバーを発表。小芝は戦前まで96万3800円の最下位で、クビ回避には1位をとって、それまでの通算自腹額を0円にできる最終戦のみの「大精算ルール」にかけるしかほぼ道は残されていなかった