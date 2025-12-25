【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる6時より放送のTBS系『SASUKE2025 〜第43回大会〜』にて、“完全制覇のサスケくん”の愛称で知られる森本裕介が、ファイナルステージへ進出。残り約1秒のところでボタンに手が届かず、完全制覇を逃した。【写真】「SASUKE2025」“100人から唯一”ファイナル進出者の肉体美◆森本裕介、残り1秒で完全制覇ならず出場者100人の中から唯一のファイナルステージ進出を決めた森本。最後に挑むのは、