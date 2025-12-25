【新華社ウルムチ12月25日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州テケス県にある闊克蘇（コクス）大峡谷では大雪後、闊克蘇川が大きく蛇行する「九曲十八弯」と呼ばれる景観が、冬ならではの壮大な美しさを見せている。一面の雪が大地を覆い、川はうねるように流れ、その躍動的な曲線が雪化粧した幾重もの山並みと呼応する。広大な雪原では、遊牧民の移動に伴い、牛や羊、馬の群れが列をなして進み、人と自然が共に生きる冬