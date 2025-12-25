義母との関係は、結婚生活のなかで避けては通れないテーマです。表面上は円満に見えても、嫁同士の扱いに差が生まれたり、義母の価値観に左右されたりと、複雑な感情が積み重なります。今回のエピソードは、義母に可愛がられることが本当に幸せと言えるのか、ママたちが抱える葛藤が浮き彫りになりました。『義母は長男嫁を嫌っていた。理由は可愛げがないから。長男嫁をお茶に誘ったのに断られてムカついたみたい。そしてだんだん