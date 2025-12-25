「ウサギ」から「ネコ」に!? 個性的すぎる“軽”が話題にウサギをモチーフにしたデザインが特徴のスズキ「アルト ラパン／アルト ラパン LC」。そのラパンをベースに、まさかの“ネコ仕様”へと仕立てたカスタムカー「アルト ニャパン」が販売され、注目を集めています。スズキ「アルト ラパン」は、その愛らしいルックスで若い女性から絶大な支持を集めている軽自動車です。【画像】超カッコいい！ これが「アルト “ニャパン