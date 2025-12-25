私はアキナ（32）。ママ友のミサちゃん（31）に「今後マコトくん（5）も一緒の遊びは遠慮させてほしい」と連絡をしました。カオリ（小学1年生）とスズカちゃん（小学1年生）が遊んでいる間、誰かほかに弟のマコトくんの面倒を見られる人がいればいいのですが、ミサちゃん1人では手が回らないようなのです。返信は「わかったよ。甘えん坊男子の面倒くささを痛感させてしまってごめんね」と私が予想していたものとは違いました。とは