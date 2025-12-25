福岡県警嘉麻署は25日、嘉麻市の住民が持つ携帯に同日午前10時20分ごろ、「大阪府警です」等と男性の声で電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。発信元の電話番号が携帯電話の番号だったことを不審に思い、質問したところ男は一方的に通話を切断したという。