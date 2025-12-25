明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆わがままを慎んで、人に優しくしたい日。感謝の気持ちを大切にすると、運気が大幅にアップします。B型の運勢……★☆☆☆☆気力体力ともに落ち込んでいます。体調を崩しやすくなっているので、お酒や煙草は今日はやめましょう。入浴タイムや寝る前のひとときを大切にして。O型の運勢……★★★★★頭の