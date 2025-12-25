11月中旬に新潟市の自宅で大麻を所持・施用したとして会社員の男(45)が逮捕されました。麻薬及び向精神薬取締法違反（大麻所持、施用）で逮捕されたのは、新潟市西区の会社員の男(45)です。男は11月中旬、新潟市西区の自宅で麻薬である大麻2.468グラムを所持していたほか、国内で若干量を使用した疑いがもたれています。警察に情報提供があり、男の自宅を捜索したところ大麻が発見され、逮捕に至りました。警察は捜査に支障がある