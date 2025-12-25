新潟市は今年11月に市立保育施設で、職員による2歳児への虐待行為があったと発表しました。虐待をした職員は「子どもの行為をやめさせようとした」などと話しています。虐待行為をしていたのは、市立保育施設に保育補助担当者として勤務していた新潟市の会計年度任用職員です。新潟市によりますと、職員は11月20日、新潟市内の市立保育施設で2歳の男児が他の児童を押した際、止めに入った別の職員を叩いたことから、男児に対し手の