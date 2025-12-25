¥Ç¥Ó¥å¡¼51¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦THE ALFEE¤Îºù°æ¸­¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¡¢ºäºê¹¬Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¡¢¹â¸«Âô½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤¬¡¢23Æü¡¦24Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¸ø±é¿ô¤ò105²ó¤È¤·µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¡¢¤µ¤é¤Ë¸ø±é¿ô3000ËÜ¤Þ¤Ç¤¢¤È7ËÜ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¡¦24Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2³¬ºÇ¾åÀÊ¤Þ¤Ç¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤Ç¡¢2Æü´Ö¤Ç20000¿Í¤òÆ°°÷¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÈ¯É½¡Ë¡£24Æü¤Î¸ø±é¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¿ô¤ò