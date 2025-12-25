【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる6時より放送のTBS系『SASUKE2025 〜第43回大会〜』にて、“完全制覇のサスケくん”の愛称で知られる森本裕介が、3rdステージをクリア。出場者100人の中から唯一のファイナルステージ進出を決めた。【写真】「SASUKE2025」“100人から唯一”ファイナル進出者の肉体美◆森本裕介、出場者100人から唯一のファイナル進出3ndステージには10人が進出。挑戦者が次々とセットに行く手を阻ばれる中、森