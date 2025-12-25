女子プロゴルファーの鶴岡果恋がオリックス・来田涼斗外野手との結婚を報告し、ウェディングフォトを公開した。２５日に自身のインスタグラムを更新し、「プライベートにはなってしまいますが、以前からお付き合いさせていただいた方と入籍致しました」と伝えた。「いつも元気いっぱいでよく笑い努力家な彼とこれから先共に歩めることを嬉（うれ）しく思います。お互いアスリートということもあり彼をどんな時も支えられるよう