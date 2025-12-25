【ベルリン共同】ポーランド軍は25日、領空に近いバルト海上空で同日朝にロシア軍の偵察機を確認し、ポーランド軍の戦闘機が警戒に当たったことを明らかにした。ロイター通信が報じた。ロシア軍はポーランドやバルト3国で、戦闘機や無人機を使った領空侵犯を繰り返している。ポーランドには9月、無人機約20機が侵入し、北大西洋条約機構（NATO）が一部を撃墜した。