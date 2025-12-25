北海道エアシステムは2025年12月25日、エンジンのトラブルで函館空港に緊急着陸した機体の安全確認に時間がかかるとして、12月27日から2026年1月9日の計80便を欠航すると発表しました。このトラブルは、12月11日丘珠空港から秋田空港に向かっていた北海道エアシステムの旅客機が離陸後に右側のプロペラエンジンが停止し、午後1時半ごろに函館空港に緊急着陸したものです。この機体は左エンジンの推力も一時的に低下していて、国の