台湾メディアのETtodayは24日、大阪を訪れた台湾のタレント「バナナ（本名：王俊傑）」が投稿した写真に「海外にまで恥をさらした」と批判の声が上がっていると報じた。妻と共に大阪を訪れたバナナは同日、自身のフェイスブックアカウントで「人生初の大阪！」とつづり、写真を投稿した。写真は道頓堀の有名なグリコの看板の前で撮影したもので、バナナは寒空の中、看板に描かれたランナーと同じように胸に「グリコ」の文字が入っ