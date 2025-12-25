歌手の赤西仁（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露し反響を呼んでいる。赤西は「彼女と過ごしたクリスマスからはや10年Merry Christmas」とつづり、親交が深い俳優の山田孝之との2ショットを投稿。「2025.12.252015.12.25」と続け、10年前に同じ場所で撮った2ショットも披露した。これにファンは歓喜。「お似合い」「彼女可愛いですね！」「2人とも素敵な年の重ね方してていいね」「相